日向坂46盒玉ね萋＆宮地すみれ 新曲「Kind of love」の第一印象を告白…盒供屮僖屮螢奪イメージと真逆」宮地「ものすごく情熱的」

日向坂46盒玉ね萋＆宮地すみれ 新曲「Kind of love」の第一印象を告白…盒供屮僖屮螢奪イメージと真逆」宮地「ものすごく情熱的」