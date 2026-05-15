ジャイアンツ戦は今季初の休養日となった

【MLB】ドジャース 5ー2 ジャイアンツ（日本時間15日・ロサンゼルス）

ドジャースは14日（日本時間15日）、本拠地でのジャイアンツ戦に5-2で勝利し、2連勝となった。大谷翔平投手は出場せず、今季初の休養日となった。試合後、デーブ・ロバーツ監督は、15日（同16日）のエンゼルス戦で、大谷をスタメン起用することを「イエス」と力強く明言した。

大谷の代役として「1番・指名打者」で出場したスミスが先頭打者弾。5回、同点に追いつかれるも、6回にコール、ロハスの適時打で3点をあげて勝ち越した。投打が噛み合っての快勝を、大谷はベンチから見守った。指揮官は「（試合後の）握手をするまで彼を見なかったよ。なのでとてもよかったと思う。いい休養日になったんじゃないかな」と、休むことのメリットを強調した。

5回終了時点で2-2の同点。記者から、代打起用について聞かれたロバーツ監督は「ああ。彼は（ベンチ）裏にいたけど、私はケージで長居することがあまりないからね。彼は準備をしていたよ。彼は起用可能だった」と、大谷に出場の可能性があったことを明かした。

15日（同16日）からは敵地でエンゼルスと3連戦。昨年9月27日（同28日）のマリナーズ戦以来の完全休養を経て、古巣との試合で、大谷がスタメンに戻ってくる。（Full-Count編集部）