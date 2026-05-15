森保一監督、宮本恒靖会長、山本昌邦技術委員長が出席した

日本サッカー協会（JFA）は5月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバー会見を行った。

森保一監督、宮本恒靖会長、山本昌邦技術委員長の3人が出席した。GKからポジション順に発表され、GK早川友基が1番最初に名前を呼ばれた。

負傷の影響もあり、当落選上と見られていたDF長友佑都（FC東京）、MF遠藤航（リバプール）の名前が読み上げられた。一方、MF三笘薫（ブライトン）、南野拓実（モナコ）らは選外。森保監督が26人のメンバーを読み上げた。

今回のW杯はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による共同開催となる。日本は過去、2002年、2010年、2018年、そして前回の2022年大会でベスト16進出を果たしているが、今回はさらに上位進出を狙う大会となる。

森保ジャパンは今後、国内での事前合宿を経て本大会開催地へと乗り込む予定だ。選出されたメンバーたちは、日本中の期待を背負い、世界最高峰の舞台で新たな歴史を刻むための戦いに挑む。（FOOTBALL ZONE編集部）