32歳・檜山沙耶、最新ショットに大反響！メイド服に「たまらんな〜」「はい可愛い、はい優勝」
元ウェザーニュースキャスターで現在はフリーアナウンサーの檜山沙耶（32）が、自身のXを更新。アニメ『メイドさんは食べるだけ』の番組生配信にメイド服で出演した際の感想をつづった。
【写真】髪型がショートになってる！？メイド服姿の檜山沙耶
番組には、橘スズメ役の市ノ瀬加那、リコッタ・フレスカ役の須能千裕も出演し、檜山は作品の応援大使として参加。3人とも作中と同じくメイド服を着て番組を盛り上げた。
配信終了後、自身のXを更新し「とっても楽しい生配信でした！ご主人様、ご視聴いただきありがとうございました 引き続きメイ食べをお楽しみください」と呼びかけた。
メイド服姿の写真も投稿されており、ネット上では「メイド衣装がお似合いですわ〜」「相変わらず可愛さ破壊力凄まじい！」「はい可愛い、はい優勝」「たまらんな〜」などの声が出ている。
檜山は1993年10月27日生まれ、茨城県出身。2018年7月に「ウェザーニュースLiVE」キャスターオーディションに合格。22年9月から「いばらき大使」を務めており、ウェザーニューズ退職後はフリーアナウンサーとして活動している。
【写真】髪型がショートになってる！？メイド服姿の檜山沙耶
番組には、橘スズメ役の市ノ瀬加那、リコッタ・フレスカ役の須能千裕も出演し、檜山は作品の応援大使として参加。3人とも作中と同じくメイド服を着て番組を盛り上げた。
配信終了後、自身のXを更新し「とっても楽しい生配信でした！ご主人様、ご視聴いただきありがとうございました 引き続きメイ食べをお楽しみください」と呼びかけた。
檜山は1993年10月27日生まれ、茨城県出身。2018年7月に「ウェザーニュースLiVE」キャスターオーディションに合格。22年9月から「いばらき大使」を務めており、ウェザーニューズ退職後はフリーアナウンサーとして活動している。