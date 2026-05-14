「色気増して最高」目黒蓮、カナダでの撮影オフショットにファン歓喜！ 「お花の持ち方かわいッッッ」
Snow Manの目黒蓮さんは5月14日、自身のInstagramを更新。カナダで行われた撮影のオフショットを公開し、ファンからは喜びの声が寄せられています。
【写真】目黒蓮のカナダ撮影オフショット
コメントでは「本当に日々めめがかっこよくなって心臓持たない」「本当に綺麗すぎて、ため息が出る」「髪伸びて色気増して最高」「お花の持ち方かわいッッッッッッッッッッッッ！！！！！！！！」「ビジュがより良くなってる気がする！」「全部ストライクすぎる…やべぇ…かっこいい…」「大切な節目カナダまで来て下さったFENDIの方達、それだけで目黒くんとの関係の深さが伝わります」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】目黒蓮のカナダ撮影オフショット
「本当に綺麗すぎて、ため息が出る」目黒蓮さんは「FENDI×目黒蓮スペシャル企画「JOURNEY - 『旅路』」の第2弾が公開されました！」「第2弾は僕が今、過ごしているカナダの地で撮り下ろされたものです！FENDIの方々が、カナダまで足を運んでくださって、本当に楽しい撮影となりました」などとつづり、10枚の写真を投稿。水色のトップスを着こなし、カナダの都市の風景をバックに立つ姿や、川沿いのベンチに腰掛ける姿、花畑に座りながらさまざまな表情を見せる姿など、多様なカットを公開しています。長く伸びた髪もよく似合っていますね。
「桜と目黒蓮は天才的な組み合わせ」3月31日には「ちょっと散歩したときの写真と、昨日の発表会の写真です！」とオフショットを公開した目黒さん。特に1枚目の桜を見上げる横顔が美しいです。ファンからは「お散歩めめちゃんかっこいい」「桜と目黒蓮は天才的な組み合わせ」などのコメントが寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:熱帯夜)