警視庁は、東京・中央区の探偵事務所に対し、都内の40代の女性にストーカー行為をするおそれがある男性に情報を提供しないよう、要請したことを明らかにしました。ストーカー規制法に基づく措置で、こうした要請は全国で初めてだということです。警視庁から要請を受けたのは、東京・中央区にある探偵事務所の代表取締役の男性です。都内に住む40代の女性にストーカー行為をするおそれがある依頼主の42歳の男性に、この女性の住所な