スタジオジブリ、社長交代「より現場に近いレベルで…」【報告全文＆新社長の経歴】
スタジオジブリは14日、公式サイトを更新。社長の交代について報告した。
【写真】退任を発表した福田博之氏
ジブリは「弊社代表取締役社長の福田博之は6月22日開催予定の株主総会終結をもって代表取締役社長を退任することとなりました。後任の代表取締役社長には、現取締役の依田謙一（日本テレビ放送網（株）コンテンツ戦略本部事業局ゼネラルスペシャリスト）が6月22日付で就任いたします」と紹介。
続けて「日本テレビホールディングス（株）の代表取締役社長である福田博之が兼務して弊社代表取締役社長の任にあたってきましたが、この間に、スタジオジブリの各種業務を日本テレビグループが支援、バックアップする体制や、両社で協力して番組作りやイベント制作にあたる取り組みが強化され、日本テレビとスタジオジブリの業務協力関係に一定の成果を得ることができました」と伝えた。
その上で「そして今回、日本テレビでコンサート、展覧会、舞台などのイベント事業を手掛け、同社におけるスタジオジブリの主担当を務めている依田謙一が弊社代表取締役社長に就任することで、より現場に近いレベルで共同して様々な取り組みを模索していきます。両社のリソースをかけ合わせることで新たな創造につなげてまいります」との狙いを記している。
■報告全文
弊社代表取締役社長の福田博之は6月22日開催予定の株主総会終結をもって代表取締役社長を退任することとなりました。後任の代表取締役社長には、現取締役の依田謙一（日本テレビ放送網（株）コンテンツ戦略本部事業局ゼネラルスペシャリスト）が6月22日付で就任いたします。
日本テレビホールディングス（株）の代表取締役社長である福田博之が兼務して弊社代表取締役社長の任にあたってきましたが、この間に、スタジオジブリの各種業務を日本テレビグループが支援、バックアップする体制や、両社で協力して番組作りやイベント制作にあたる取り組みが強化され、日本テレビとスタジオジブリの業務協力関係に一定の成果を得ることができました。
そして今回、日本テレビでコンサート、展覧会、舞台などのイベント事業を手掛け、同社におけるスタジオジブリの主担当を務めている依田謙一が弊社代表取締役社長に就任することで、より現場に近いレベルで共同して様々な取り組みを模索していきます。両社のリソースをかけ合わせることで新たな創造につなげてまいります。
なお、福田博之は取締役として引き続き任にあたるほか、その他の役員構成に変更はなく、スタジオジブリはこれまで同様様々な創作活動に邁進する所存です。
役員構成（2026年6月22日予定）
代表取締役議長 鈴木敏夫 映画プロデューサー
代表取締役社長 依田謙一 日本テレビ放送網（株）コンテンツ戦略本部事業局
代表取締役副社長 中島清文 （株）ジブリパーク副社長
取締役名誉会長 宮崎駿（※崎＝たつざき） アニメーション映画監督
常務取締役 宮崎吾朗（※崎＝たつざき） アニメーション映画監督、ジブリパーク監督
取締役 杉山美邦 日本テレビホールディングス（株）代表取締役会長執行役員
取締役 福田博之 日本テレビホールディングス（株）代表取締役社長執行役員
取締役 村瀬拓男 弁護士
監査役 吉江優介 日本テレビ放送網（株）社長室経営企画部
依田謙一 経歴
生年月日 1974（昭和49）年8月14日
1999年4月 株式会社読売新聞東京本社 入社
2014年12月 日本テレビ放送網株式会社 入社
2023年10月 株式会社スタジオジブリ取締役 就任（現任）
2024年6月 日本テレビ放送網株式会社 コンテンツ戦略本部事業局
ゼネラルスペシャリスト（現任）
2026年6月 株式会社スタジオジブリ代表取締役社長 就任予定
【写真】退任を発表した福田博之氏
ジブリは「弊社代表取締役社長の福田博之は6月22日開催予定の株主総会終結をもって代表取締役社長を退任することとなりました。後任の代表取締役社長には、現取締役の依田謙一（日本テレビ放送網（株）コンテンツ戦略本部事業局ゼネラルスペシャリスト）が6月22日付で就任いたします」と紹介。
続けて「日本テレビホールディングス（株）の代表取締役社長である福田博之が兼務して弊社代表取締役社長の任にあたってきましたが、この間に、スタジオジブリの各種業務を日本テレビグループが支援、バックアップする体制や、両社で協力して番組作りやイベント制作にあたる取り組みが強化され、日本テレビとスタジオジブリの業務協力関係に一定の成果を得ることができました」と伝えた。
■報告全文
弊社代表取締役社長の福田博之は6月22日開催予定の株主総会終結をもって代表取締役社長を退任することとなりました。後任の代表取締役社長には、現取締役の依田謙一（日本テレビ放送網（株）コンテンツ戦略本部事業局ゼネラルスペシャリスト）が6月22日付で就任いたします。
日本テレビホールディングス（株）の代表取締役社長である福田博之が兼務して弊社代表取締役社長の任にあたってきましたが、この間に、スタジオジブリの各種業務を日本テレビグループが支援、バックアップする体制や、両社で協力して番組作りやイベント制作にあたる取り組みが強化され、日本テレビとスタジオジブリの業務協力関係に一定の成果を得ることができました。
そして今回、日本テレビでコンサート、展覧会、舞台などのイベント事業を手掛け、同社におけるスタジオジブリの主担当を務めている依田謙一が弊社代表取締役社長に就任することで、より現場に近いレベルで共同して様々な取り組みを模索していきます。両社のリソースをかけ合わせることで新たな創造につなげてまいります。
なお、福田博之は取締役として引き続き任にあたるほか、その他の役員構成に変更はなく、スタジオジブリはこれまで同様様々な創作活動に邁進する所存です。
役員構成（2026年6月22日予定）
代表取締役議長 鈴木敏夫 映画プロデューサー
代表取締役社長 依田謙一 日本テレビ放送網（株）コンテンツ戦略本部事業局
代表取締役副社長 中島清文 （株）ジブリパーク副社長
取締役名誉会長 宮崎駿（※崎＝たつざき） アニメーション映画監督
常務取締役 宮崎吾朗（※崎＝たつざき） アニメーション映画監督、ジブリパーク監督
取締役 杉山美邦 日本テレビホールディングス（株）代表取締役会長執行役員
取締役 福田博之 日本テレビホールディングス（株）代表取締役社長執行役員
取締役 村瀬拓男 弁護士
監査役 吉江優介 日本テレビ放送網（株）社長室経営企画部
依田謙一 経歴
生年月日 1974（昭和49）年8月14日
1999年4月 株式会社読売新聞東京本社 入社
2014年12月 日本テレビ放送網株式会社 入社
2023年10月 株式会社スタジオジブリ取締役 就任（現任）
2024年6月 日本テレビ放送網株式会社 コンテンツ戦略本部事業局
ゼネラルスペシャリスト（現任）
2026年6月 株式会社スタジオジブリ代表取締役社長 就任予定