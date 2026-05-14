かとうかず子、初孫を抱いたお宮参りショットに反響「いいお顔」「素敵ですね!!」 元夫は東国原英夫
俳優のかとうかず子（68）が14日までに、息子・加藤守さんのインスタグラムに登場。着物姿で初孫を抱いた“お宮参りショット”が公開された。
【写真】「いいお顔」初孫を抱いたかとうかず子のお宮参りショット
かず子は元宮崎県知事・衆議院議員でタレントの東国原英夫（68）と1990年に結婚。守さんが誕生するも2006年に離婚した。
守さんは、立教大学からジョージタウン大学の大学院へ進学。その後、ワシントン、日本のシンクタンクに勤務し、日本では公共政策の仕事に従事。2022年には、東国原の政策担当として宮崎県に移住し、現在は地域の活性化に尽力している。25年には入籍を報告し、今年3月に自身のインスタで「先日、ゆいが男の子を出産しました 母子ともに健康で、無事退院し、自宅に戻りました」と長男の誕生を伝えていた。
この日守さんは「遅ればせながら、先日お宮参りに行きました」と報告し、長男と長男の祖母にあたるかず子の2ショットをアップ。真剣な眼差しで初孫を抱く“おばあちゃんの顔”をのぞかせたかず子の姿を披露した。
この投稿には、「いいお顔」「素敵ですね!!」「おめでとうございます」「幸せなひとときでしたね」「かとうさんも、息子さんの時の事を思い出されていたんでしょうね」などの声が寄せられている。
【写真】「いいお顔」初孫を抱いたかとうかず子のお宮参りショット
かず子は元宮崎県知事・衆議院議員でタレントの東国原英夫（68）と1990年に結婚。守さんが誕生するも2006年に離婚した。
守さんは、立教大学からジョージタウン大学の大学院へ進学。その後、ワシントン、日本のシンクタンクに勤務し、日本では公共政策の仕事に従事。2022年には、東国原の政策担当として宮崎県に移住し、現在は地域の活性化に尽力している。25年には入籍を報告し、今年3月に自身のインスタで「先日、ゆいが男の子を出産しました 母子ともに健康で、無事退院し、自宅に戻りました」と長男の誕生を伝えていた。
この投稿には、「いいお顔」「素敵ですね!!」「おめでとうございます」「幸せなひとときでしたね」「かとうさんも、息子さんの時の事を思い出されていたんでしょうね」などの声が寄せられている。