千葉ロッテマリーンズは、マリーンズオリジナルデザインの「マリーンズ ボンボンドロップシール」の予約販売を5月25日から開始すると発表した。プロ野球界でのボンボンドロップシール制作は初めて。

ボンボンドロップシールは、2024年3月の発売以降、累計販売枚数約2000万枚を記録しており、年間5万枚でヒット商品とされるシール市場において、大きな注目を集めている。

今回登場する「マリーンズ ボンボンドロップシール」は「選手ピンバッジ風デザイン」「選手コアラデザイン」「チャンスくんデザイン」の全3種類。「選手ピンバッジ風デザイン」は、TEAM26の選手ピンバッジ風デザインをモチーフに、球団マスコットのマーくん、リーンちゃん、ズーちゃんなど、マリーンズらしさを詰め込んだデザイン。「選手コアラデザイン」は、ロッテ商品「コアラのマーチ」のキャラクター風にデザインした選手コアラを中心に、球団ロゴやTEAM26ロゴなどを散りばめたデザイン。「チャンスくんデザイン」は、チャンスくんをメインに、マーくん、リーンちゃん、ズーちゃんなどをデザインした、ポップでカラフルなデザインとなっている。

「選手ピンバッジ風デザイン」と「選手コアラデザイン」は、球団公式ファンクラブ「TEAM26」2026年度有料会員の入会特典グッズ（有料オプション）として販売を行う。2026年度「TEAM26」有料会員入会者を対象に、5月22日午前10時からWEB入会で予約受付を開始する。また、2026年度「TEAM26」有料会員を対象に、5月29日午後3時からZOZOマリンスタジアムのTEAM26ブースで予約販売を開始する。商品は8月4日の埼玉西武戦以降、球場TEAM26ブースで受け取れる。

さらに、両デザインは5月23日午後1時から、観戦チケット「ファンクラブ有料会員WEB限定先行販売」のオプション追加機能として販売を開始する。対象試合は8月4、5日の埼玉西武戦、8月7日〜9日のオリックス戦の計5試合。「スペシャルシートWEB限定抽選販売」「セブン−イレブン先行販売」「一般販売」の観戦チケットは対象外となる。商品は8月4日の埼玉西武戦以降、球場TEAM26ブースにて受け取りとなり、受け取りは観戦チケット記載の試合日のみ。また、両デザインは8月4日の埼玉西武戦以降、球場TEAM26ブースで有料会員向けの窓口販売も実施する。いずれの商品も販売数には限りがあり、なくなり次第終了となる。

「チャンスくんデザイン」は、5月22日正午からマリーンズオンラインストアで予約販売を開始する。商品は8月上旬から順次発送予定となっている。