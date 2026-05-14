¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¡SNS¤ÇºÇ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌîµåÁª¼êTOP10¤ÇÆ²¡¹£±°Ì¡¡MLB¸ø¼°
¡¡£Í£Ì£Â¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï£±£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡Ë¤Ë¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇºÇ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌîµåÁª¼ê¥È¥Ã¥×£±£°¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££±°Ì¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤À¤Ã¤¿¡££´°Ì¤Ë»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¡¢£¶°Ì¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï£¶»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ£²¾¡£²ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£¹£·¡¢£³£·¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç£´£²Ã¥»°¿¶¤È¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¸õÊä¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔÄ´¡££±£²Æü¡ÊÆ±£±£³Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Î£³²ó¤Ë£±£²»î¹ç¡¢£µ£³ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Èº£µ¨£·¹æ¤À¡£ÂÇÎ¨£²³ä£´Ê¬¡¢£±£·ÂÇÅÀ¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç£±¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿£Ï£Ð£Ó¤Ï£°¡¦£·£¹£·¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ëµ¬³Ê³°¤ÎËÜÎÝÂÇ¤äÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Î»¿¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åêµå¡×°Ê¾å¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¡¢ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡×¤¬ÏÃÂê¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÂçÃ«¤Ï£Ç£Ï£Á£Ô¡Ê»Ë¾åºÇ¹â¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢£Í£Ì£Â¸ø¼°£Ø¤ËÂÐ¤¹¤ëÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÀ¼¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬£±°Ì¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬¡¢Èà¤ò£±Æü¤Ë£³£²Ëü£±£¶£´£µ²ó¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÂçÃ«¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤´¤È¤Ë£±£·²óÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÏÃÂê¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤«¤é¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×
¡¡Â¼¾å¤ÏÆÃÂçÃÆ¤òÏ¢È¯¤·¡¢£±£Í£Ì£Â£³°Ì¤Î£±£µËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃíÌÜÅÙ¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÂ¼¾å½¡Î´¤ÏÂçÎ®¹ÔÃæ¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¿Íµ¤¤¬½Ð¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×£±£°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡£±°Ì¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê
¡¡£²°Ì¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê
¡¡£³°Ì¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê
¡¡£´°Ì¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê
¡¡£µ°Ì¥á¥Ã¥Ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê
¡¡£¶°Ì¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê
¡¡£·°Ì¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥³¥Ê¡¼¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥óÆâÌî¼ê
¡¡£¸°Ì¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥í¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼³°Ìî¼ê
¡¡£¹°Ì¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼Åê¼ê
¡¡£±£°°Ì¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê