【Star Fox（スターフォックス）】 6月25日 発売予定 価格： 6,480円（パッケージ版） 5,480円（ダウンロード版） 5月7日に突如発表されたNintendo Switch 2用シューティング「Star Fox（スターフォックス）」が、6月25日に早くも発売を迎える。 本作は任天堂が贈る3Dシューティング「スターフォックス」シリӦ