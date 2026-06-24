家計にとって明るい話題。物価の上昇に歯止めが掛からないなか、今年は「うなぎ」、そして「さくらんぼ」がお得に買えるようです。「うなぎ」は去年より500円ほど安く、「さくらんぼ」は“去年の半額”というスーパーもありました。暑い夏には「うなぎ」！今年、「土用の丑の日」は7月26日ですが、きょう、イオンリテールが「うなぎ商戦」の幕開けを告げる新商品の発表会を行いました。目を引いたのは、過去最大！300グラムという