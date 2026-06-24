我慢してます！犬がストレスを感じるお世話 長時間の歯みがき 歯周病の予防のためにも歯みがきは犬には必須のお世話です。が、犬がストレスを感じるお世話の代表格であることは間違いありません。口先や口の中を触られるという行為自体が犬にとっては不快なものであるからです。 特に長時間に及ぶ歯みがきは犬に強いストレスを与えます。「一気に済ませちゃうから我慢して！」と言いたくなる気持ちはわかりますが、ま