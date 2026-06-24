親子げんかか。70代の父親を殺害しようとしたとして、36歳の息子が逮捕されました。 【写真を見る】親子げんかで父親殺害か「死んでも構わないと」36歳息子が酒瓶など投げつける頭への強い衝撃が致命傷に東大阪市 殺人未遂容疑で逮捕されたのは東大阪市の派遣社員・鈴木星矢容疑者（36）です。 警察によりますと、鈴木容疑者は19日午後5時半ごろ、自宅マンションで父親の雅晴さん（71）に扇風機や酒瓶を投げつけるなどの暴