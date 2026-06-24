キオクシアHDの看板＝5月、東京都港区半導体大手キオクシアホールディングス（HD）は24日、ステイシー・スミス会長の2026年3月期の役員報酬が計44億3100万円で前期（2億9600万円）と比べ約15倍になったと公表した。世界的な人工知能（AI）ブームでデータセンター向けのメモリー販売が好調。株価が急騰し、株式報酬が大きく増えた。24日提出の有価証券報告書に記載した。内訳は株式報酬が34億3800万円、業績連動報酬が2億1500万