（台北中央社）国防部（国防省）は23日夜、中国人民解放軍の空母「福建」が同日、台湾海峡を通過したと発表し、撮影した画像を公開した。顧立雄（こりつゆう）国防部長（国防相）は24日の立法院（国会）外交・国防委員会で、福建の通過については「十分に把握している」とし、人民解放軍に重要な関連の動きがあった場合、国防部は適時に情報を公開できるとの考えを示した。国防部は23日、国軍は統合監視システムを運用して福建を厳