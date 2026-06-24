パリのエッフェル塔を望むトロカデロ庭園の噴水で涼む人々＝23日（ロイター＝共同）【パリ共同】フランスの気象庁は23日、異例の熱波により全国の平均気温が29.8度に達し、観測史上最も暑い日となったと発表した。最高気温は南西部ボルドー近郊の44.3度で、過去最高を記録した観測地点も多数あった。平均気温の最高記録はこれまで、2003年8月5日と19年7月25日にそれぞれ観測された29.4度だった。フランスでは23日、熱波の危険