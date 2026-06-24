三重県多気町の「VISON」で、生産が難しいと言われる国産カカオ100％のショコラが販売されます。24日に披露されたのは、VISONで収穫されたカカオを使い、生クリームなどを混ぜ合わせた新作ショコラです。気候変動などでカカオの生産量が減る中、松阪市の「辻製油」とパティシエの辻口博啓シェフ、VISONの3者で5年前からカカオの栽培・研究が進められてきました。辻口博啓シェフ：「国産100％で今できる限りのおいしさ