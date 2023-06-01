ホワイトソックスの村上宗隆内野手が、3日（日本時間4日）に発表された5月のア・リーグ最優秀新人選手に選出された。5月は26試合に出場して打率・244、8本塁打、18打点の成績を残した。しかし同月29日のタイガース戦の走塁中に右大腿裏を肉離れし、翌30日に負傷者リスト（IL）入りした。メジャー1年目の村上は今季ここまで57試合で打率・240、リーグ2位の20本塁打、同6位の41打点をマークしている。