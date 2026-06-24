日本代表のＭＦ堂安律（２８）＝フランクフルト＝は、Ｗ杯優勝に向けて「エゴ不要論」を強調。かつては強いエゴイズム（自己中心的）を放っていた背番号１０の変化を、Ｇ大阪時代（２０１５年加入）から取材する金川誉記者が「見た」。「Ｗ杯はエゴを出す大会じゃないことは、選手が認識している。それをしたいヤツは、大会が終わってからしてくれ、と」オランダ、チュニジア戦と２試合連続で先発した堂安は、次戦スウェーデ