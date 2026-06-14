敵地ホワイトソックス戦米大リーグのドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦で左膝の炎症から「1番・DH」で2試合ぶりにスタメン復帰。第1打席で復活の14号先頭打者アーチを放った。球団は大谷が三塁を回る際にとらえた“ドヤ顔”の1枚を公開している。大谷のいたずらっぽい笑顔をとらえていた。プレーボールからわずか20秒だった。初回先頭、大谷は右腕バークが投じた2球目の内角速球を完