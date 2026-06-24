東海地方で初めての国産チョコレートがついに完成です。一体、どんな味がするのでしょうか？ 【写真を見る】東海地方初の“国産チョコレート” 複合型リゾート施設｢VISON｣でカカオ栽培 プロジェクト始動から6年… ついに完成 どんな味？ 6月24日、世界的パティシエ辻󠄀口博啓さんが発表したのが… （パティシエ 辻󠄀口博啓さん）「ようやくこのカカオの発酵まで、全ての工程を経てチョコレ