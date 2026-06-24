日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」が２３日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。この日は、交際相手から振るわれる肉体的、精神的、社会的などの暴力「デートＤＶ」をテーマにトークを繰り広げた。タレント・土屋アンナは「例えば、（土屋が）ご飯行く。『ご飯行かないで』『なんで？行く』『いや、行かないで』っていう。私が言うこと聞かないっていうので行こうとするところを止めてからの