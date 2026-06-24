【グランド・セフト・オート VI】 プレオーダー：6月25日0時開始 発売日：11月19日 ロックスター・ゲームスは6月24日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S用オープンワールドクライムアクションゲーム「グランド・セフト・オートVI」の予約受付を6月25日0時に開始する。本稿では予約特典の「ヴィンテージ