被写体をさまざまな方向から撮影することで高精度の3Dモデルを作成することを「3Dガウシアンプラッティング(3DGS)」といいます。昆虫を中心にさまざまなものを3DGSで3Dモデル化しているダニー・ビッテル氏が、自身のモデルを3Dプリンターで現実に立体化した作品を紹介しています。Printing Gaussian Splats | Patreonhttps://www.patreon.com/DanyBittel/posts/printing-splats-161333338ビッテル氏はこれまで昆虫や果物、鉱石など