中国で先月、日本人2人がレアアース磁石を無許可で輸出したとして、当局に拘束されていたことが分かりました。北京から中継です。中国外務省は、先ほど行われた会見で「日本政府は、国民と企業に中国の法令を守るように教育すべきだ」とクギを刺しました。外務省報道官「日本人2人は中国の法律違反で中国当局に法的に拘束された。強調したいのは、日本政府は、中国に在住する日本国民や企業に対し、中国の法律・規則を順守するよう