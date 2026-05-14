中東情勢の緊迫化でナフサ（粗製ガソリン）の輸入が滞り、印刷用インクの調達が不安定になっている問題で、油揚げや豆腐を生産・販売する青森県三戸町の太子食品工業は、６月から一部商品の包装を簡素化する。

約４００種類の商品のうち７種類とごく一部だが、海外の紛争の影響が県内にも出始めた形だ。（福浦則和）

同社は６月１日から、モヤシの包装に印刷されている文字数を大幅に減らす。インクの量は現在の半分以下になるという。現在はイラスト付きで「岩手山麓 雫石育ち」「大自然に磨かれた伏流水仕込み」という記載があるが、「岩手山麓」だけに簡素化する。

同月中旬頃からは、現在は複数のインクでカラーにしている油揚げの包装も、白と黒の２色にする。

インクはナフサ由来の物質で製造するため、調達難が生じている。同社は「苦渋の決断だが、商品を消費者に届けることを最優先に考えた」と説明しており、豆腐など他の商品についても同様の対応を検討中だ。

１３日、読売新聞の取材に応じた田中雅浩・広報販促室長は「食品は生活や命を守るものなので、欠品を出さずに届け続けなければいけない。パッケージの変更で売り上げが減らないか心配だが、原料は限られているので、工夫が必要だ」と話した。

県は１日、石油製品の調達難に関する相談窓口を設置した。県経済産業政策課によると、１２日時点で自動車整備業や卸・小売業など県内の５事業者から「石油関連製品の調達が難しい」といった相談が寄せられているという。

窓口は県の支援策を紹介しているが、価格が高騰する燃料や飼料を購入する際の補助や、光熱費の支援が中心で、同課の簗田隆課長は「モノが手に入らない状況で、県が直接支援するというのはなかなか難しい」と話している。