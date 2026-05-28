マンチェスター・ユナイテッドが、中盤再編へ本格的に動き出したようだ。『The Times』によると、ユナイテッドはアタランタ所属エデルソン獲得でクラブ間合意に到達したという。移籍金は3500万ポンドに加え、300万ポンドのボーナスが含まれる見込みで、今週末までの成立が予想されているようだ。クラブ内部では、カゼミロの長期的後継者として高く評価されているという。また、エデルソン本人もユナイテッド移籍のみを望んでいると