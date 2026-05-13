13日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のNECレッドロケッツ川崎は、柳澤広平アシスタントコーチ（32）が今シーズン限りでチームを退団することを、クラブ公式サイトで発表した。

現役時代は、ジェイテクトSTINGS（現・ジェイテクトSTINGS愛知）やタイなどの海外リーグでプレーをしていた柳澤氏。現役引退後にNEC川崎のアシスタントコーチに就任し、今シーズンまでチームを支えた。

柳澤氏はクラブを通じてコメントを発表している。

⬛︎柳澤広平氏

「今シーズンをもちましてチームを退団することとなりました。在籍期間中、たくさんの応援を送ってくださったクルーの皆様、スポンサーの皆様、そしてチームに関わる全ての方々に心より感謝申し上げます。勝利の喜びだけでなく、苦しい時間も含め、このチームで過ごした日々は自分にとって大きな財産です。歴史あるクラブで素晴らしい選手・スタッフの皆さんと共に戦えたことを誇りに思います。ここで得た経験を胸に、これからも挑戦を続けていきます。今後ともよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました」