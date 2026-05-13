BREIMEN、新曲「めんどいな…」MV公開。“面倒くさい”を明るくファンキーに歌った5月病のあなたに観てほしい遊び心満載の映像に
「めんどいな…」は、掃除、洗濯、睡眠など、日常のめんどくさいことをファンキーな明るいアレンジにて歌った楽曲だという。英題は「Men Do It Up!」で、「めんどいな」と「精一杯やろう」という意味の「Men Do It Up」の言葉遊び、ラップパートでは2回し目で面倒くさくなりラップをやめてしまうなど、遊び心が溢れる歌詞ながらメッセージ性もある歌詞が魅力の1曲に仕上がっているとのことだ。
公開されたMVは、映像ディレクター・hamaibaが監督を担当。「面倒くさい」をテーマに、だらけるメンバーの横で楽器がひとりでに演奏を始めたり、動画編集ソフトの画面をそのまま活かしていたりと、遊び心があふれるMVになっているという。
◾️「めんどいな…」
5月13日（水）0:00 リリース
配信：https://va.lnk.to/P9A5cj
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