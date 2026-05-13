サカナクション「夜の踊り子」、「デイリーストリーミング」初の1位 2012年にCDシングルが発売【オリコンランキング】
サカナクションが2012年8月にCDシングルとしてリリースした「夜の踊り子」が、きょう13日に確定した2026年5月12日付「オリコンデイリーストリーミングランキング」で再生数92.6万回（925,987回）を記録。1位を獲得した。
【動画】サカナクション「夜の踊り子」MV
同作初のデイリー1位獲得となった。再生数は2026年5月12日（火）の集計分。
本作は、インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で船首に立って踊る少年の映像と、この曲を合わせたショート動画がミーム化し、拡散。再生数の上昇率をランキング化した「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」（2026年5月11日付）で1位を獲得していた。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月12日付）＞
【動画】サカナクション「夜の踊り子」MV
同作初のデイリー1位獲得となった。再生数は2026年5月12日（火）の集計分。
本作は、インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で船首に立って踊る少年の映像と、この曲を合わせたショート動画がミーム化し、拡散。再生数の上昇率をランキング化した「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」（2026年5月11日付）で1位を獲得していた。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月12日付）＞