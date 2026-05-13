「SECRET BASE JAM 2026」RHYMESTER、SUSHIBOYSらが出演｜音楽×キャンプが融合した体験型フェス

2026年10月3日（土）、千葉県柏市のキャンプ場「ogawa GRAND lodge FIELD」にて、野外音楽フェス「SECRET BASE JAM（シークレット・ベース・ジャム）2026」が初開催される。

「SECRET BASE JAM 2026」は、音楽フェス・キャンプ・福祉を融合させた“インクルーシブ型アウトドアイベント”。

当日は、20組以上のアーティストによるライブパフォーマンスに加え、キッズエリアやマルシェブース、地元の人気グルメを楽しめる飲食エリアも設置。キャンプ宿泊も可能で、自然の中で音楽とともに過ごす特別な時間を提供する。

さらに本イベントでは「観るだけではなく、みんなで創るフェス」を目指して、障がいのある方々も出店や運営に参画。障がいの有無や年齢に関わらず、多様な人々が同じ空間で楽しめる設計とすることで、共生社会の実現に寄与する。

出演アーティストは現在までに6組発表されており、ジャパニーズ・ヒップホップシーンを開拓・牽引してきたRHYMESTER（ライムスター）、国内外でのDJ活動でクラブシーンでも絶大なる支持を集める☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)、自由な発想と遊び心で異彩を放つヒップホップユニット・SUSHIBOYS（スシボーイズ）の出演が決定している。

さらに、ヒップホップとロックをミックスするスタイルで、様々なジャンルや手法を取り入れた音楽を展開するスケボーキング、RIP SLYMEのDJ FumiyaとSUからなる音楽割烹料理人集団・銀座たけ内、鮮烈なスタイルを世に送り込み続けてきた実力派MC‘s・ラッパ我リヤもラインナップされている。

【開催概要】

〜SECRET BASE JAM 2026〜日時：2026年10月3日（土）9:00〜会場：ogawa GRAND lodge FIELD（〒270-1465 千葉県柏市手賀1618）公式サイト：https://secretbasejam.com/チケット購入：https://ticketdive.com/event/ShqGJjj6FeMkWo9qjXZvライブチケット単品のほか、宿泊キャンプ付きチケット、ペット同伴チケットも販売中