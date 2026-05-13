SWEET STEADY白石まゆみ、デビュー後2年間での“キャラ変”明かす「新しいお仕事とかも増えるようになりました」
【モデルプレス＝2026/05/13】7人組アイドルグループ・SWEET STEADY（スイートステディ）の白石まゆみが11日、テレビ東京系『MelodiX！』（毎週月曜26時50分〜）に出演。デビューしてから2年間でのキャラの変化を明かした。
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「2年でキャラ変！？意外な成長を見せるメンバー続出！！」という話題では、白石が「“低音キャラ”から“高音キャラ”になりました」と告白。前は地声が低かったが、SWEET STEADYとしてデビューしてキーが高い楽曲を歌うようになり、地声も高くなったという。「高い声は元気にもなるんですよ。笑顔でお仕事させてもらっていたら、新しいお仕事とかも増えるようになりました」と功を奏したことを話すと、MCを務める南海キャンディーズの山里亮太から「どんなお仕事？」と質問が。白石が『アッコにおまかせ！』（TBS系）の準レギュラーを務め、4回出演したことを話すと、山里は「すごいね」とコメントしていた。
さらに庄司なぎさは“ギャグキャラ”から“ビックマウスキャラ”に変化したという。叶えたいことを「〜します」と断言しているといい、「『今年バズります』というのを言ってきていて、今『SWEET STEP』が良い波に乗っているので言霊ってあるなと思って」と具体的なエピソードを明かした。山里から「今もビックマウス言っちゃってよ」とリクエストされると、庄司は「SWEET STEADY、『MelodiX！』のMCの座狙います」と宣言して笑いを誘っていた。
SWEET STEADYは奥田彩友、音井結衣、栗田なつか、塩川莉世、庄司、白石、山内咲奈のアイドル活動歴を持つ7人からなるアイドルグループ。グループ名には「かわいい（SWEET）」を集めた花束のような彼女たちが、さまざまな経験をする中で「着実に（STEADY）」1歩ずつ成長して欲しいという想いが込められている。『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では『SWEET STEP』が「最優秀ニュー・アーティスト賞」「最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲」「最優秀ガールズアイドルカルチャー」の3部門にエントリー。8月には神奈川・ぴあアリーナMMにて初のアリーナ単独公演を控えている。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
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◆白石まゆみ“キャラ変”で長寿番組出演
「2年でキャラ変！？意外な成長を見せるメンバー続出！！」という話題では、白石が「“低音キャラ”から“高音キャラ”になりました」と告白。前は地声が低かったが、SWEET STEADYとしてデビューしてキーが高い楽曲を歌うようになり、地声も高くなったという。「高い声は元気にもなるんですよ。笑顔でお仕事させてもらっていたら、新しいお仕事とかも増えるようになりました」と功を奏したことを話すと、MCを務める南海キャンディーズの山里亮太から「どんなお仕事？」と質問が。白石が『アッコにおまかせ！』（TBS系）の準レギュラーを務め、4回出演したことを話すと、山里は「すごいね」とコメントしていた。
◆庄司なぎさ「言霊ってあるな」
さらに庄司なぎさは“ギャグキャラ”から“ビックマウスキャラ”に変化したという。叶えたいことを「〜します」と断言しているといい、「『今年バズります』というのを言ってきていて、今『SWEET STEP』が良い波に乗っているので言霊ってあるなと思って」と具体的なエピソードを明かした。山里から「今もビックマウス言っちゃってよ」とリクエストされると、庄司は「SWEET STEADY、『MelodiX！』のMCの座狙います」と宣言して笑いを誘っていた。
◆「SWEET STEP」がバズリ中・SWEET STEADYとは？
SWEET STEADYは奥田彩友、音井結衣、栗田なつか、塩川莉世、庄司、白石、山内咲奈のアイドル活動歴を持つ7人からなるアイドルグループ。グループ名には「かわいい（SWEET）」を集めた花束のような彼女たちが、さまざまな経験をする中で「着実に（STEADY）」1歩ずつ成長して欲しいという想いが込められている。『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では『SWEET STEP』が「最優秀ニュー・アーティスト賞」「最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲」「最優秀ガールズアイドルカルチャー」の3部門にエントリー。8月には神奈川・ぴあアリーナMMにて初のアリーナ単独公演を控えている。（modelpress編集部）
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