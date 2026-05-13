14日のジャイアンツ戦で先発予定

【MLB】ジャイアンツ 6ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地でのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場し、12試合ぶり7号を含む4打数2安打、1打点だった。13日（同14日）についてデーブ・ロバーツ監督は「明日は打たない」と明言した。

大谷はこの日、第2打席で12試合53打席ぶりとなる7号を放つなど2安打をマーク。復調気配を漂わせ、ロバーツ監督も「ショウヘイは本当にいい夜を送ったと、私は感じた」と評価した。

しかし、先発予定の13日（同14日）のジャイアンツ戦については「ショウヘイは明日は打たない」と明言した。本塁打を含む2安打で復調気配を漂わせていたが、今回の先発登板日も投手に専念する。

休養について指揮官は「彼とも話をしたし、それが私の考えだと伝えた。そして我々は納得している」と説明。また、「途中で方針変更を行うのを、私は好まない。数日間打撃を休むことで、気持ちが楽になるかもしれないというのはあると思う」と“休養効果”にも期待した。

チームは4連敗と苦しむなか、大谷が投手として勝利へ貢献する。（Full-Count編集部）