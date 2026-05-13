4月の全国倒産 5カ月連続で前年同月を上回る、物価高倒産が過去3番目



2026年4月の全国企業倒産（負債1,000万円以上）は、件数が883件（前年同月比6.6％増）、負債総額は1,118億9,600万円（同8.8％増）だった。

件数は、5カ月連続で前年同月を上回った。4月としてはコロナ禍の2021年（477件）を底に、5年連続で前年を上回り、2014年の914件以来の水準となった。

負債総額は、2カ月連続で前年同月を上回った。4月の最大の倒産は、有価証券取得・保有などの（株）アマデウス（兵庫、特別清算）の73億1,500万円で、負債100億円以上はなかった。負債額別は、5億円以上10億円未満が19件（前年同月18件）、1億円以上5億円未満が170件（同142件）と中堅規模の増加が目立った。ただ、1億円未満が678件（前年同月比4.3％増）と約8割（76.7％）を占め、小・零細企業を中心にした推移が続いている。



物価高、人件費や金利などの上昇によるコスト負担が、ジワリと収益悪化を招き、資金繰りに厳しさが増す企業は増えている。さらに、中東情勢に伴うナフサ品薄、原油高の影響が供給面で出始めており、中小企業への影響の広がりが懸念される。

このため、業績回復が遅れた企業や経営再建に取り組む企業に加え、収益が徐々に悪化し耐性が弱まっている企業を中心に、夏場に向けて倒産が増勢をたどる可能性も出てきた。





・形態別件数：破産の構成比89.5％で、4カ月ぶりに80％台に低下

・都道府県別件数：前年同月を上回ったのが22都道府県、減少が18県、同数が7県

・負債額別件数：負債1億円未満の構成比76.7％、100億円以上が3カ月ぶりに発生せず

・業種別件数：機械器具卸売業、情報サービス・制作業などが増加

・従業員数別件数：従業員10人未満の構成比は90.4％、4カ月連続で90％台

・中小企業倒産（中小企業基本法に基づく）の構成比：14カ月連続で100.0％

・「人手不足」関連倒産：33件（前年同月36件）。「求人難」（同10件）と「従業員退職」（同14件）が各9件に減少した一方で、「人件費高騰」は15件（同12件）と増加

・「物価高」倒産：85件（同56件）。2025年10月の86件に次ぐ3番目の高水準

・「ゼロゼロ融資」利用後の倒産：21件（同27件）。2026年1月から4カ月連続で前年同月を下回る



◇倒産データ分析：https://www.tsr-net.co.jp/news/data_analysis/index.html





産業別倒産動向 10産業のうち、7産業で前年同月を上回る

2026年4月の産業別件数は、10産業のうち、前年同月を上回ったのは7産業だった。

最多はサービス業他の277件（前年同月比5.1％減）。ただ、5カ月ぶりに前年同月を下回り、2025年11月の250件以来、5カ月ぶりに300件割れ。月次倒産に占める構成比は31.3％（前年同月35.2％）だった。

このほか、小売業90件（同15.0％減）が2カ月ぶり、運輸業29件（同23.6％減）が4カ月ぶりに、それぞれ前年同月を下回った。

一方、建設業185件（前年同月比21.7％増）が3カ月連続、農・林・漁・鉱業15件（同25.0％増）と卸売業107件（同25.8％増）、不動産業26件（同30.0％増）、情報通信業51件（同50.0％増）が2カ月連続、製造業100件（同13.6％増）が4カ月ぶり、金融・保険業3件（同200.0％増）が7カ月ぶりに、それぞれ前年同月を上回った。

建設業、製造業、卸売業、金融・保険業、情報通信業の5産業で、今年最多となった。







地区別倒産動向 9地区のうち、6地区で前年同月を上回る

2026年4月の地区別件数は、9地区のうち、6地区で前年同月を上回った。

北陸20件（前年同月比42.8％増）と近畿244件（同7.0％増）が4カ月連続、北海道41件（同57.6％増）と関東327件（同18.0％増）が3カ月連続、中国43件（同16.2％増）が2カ月連続、中部89件（同1.1％増）が2カ月ぶりに、それぞれ前年同月を上回った。

北海道が2014年3月（40件）以来、12年1カ月ぶりに40件台に乗せた。

一方、東北37件（前年同月比28.8％減）と九州62件（同26.1％減）が2カ月連続、四国20件（同9.0％減）が4カ月ぶりに、それぞれ前年同月を下回った。







※地区の範囲は以下に定義している。

東北（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島）

関東（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨）

中部（長野、岐阜、静岡、愛知、三重）

北陸（富山、石川、福井）

近畿（滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山）

中国（広島、岡山、山口、鳥取、島根）

四国（香川、徳島、愛媛、高知）

九州（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄）





当月の主な倒産

[負債額上位5社]

１．（株）アマデウス／兵庫県／有価証券取得・保有・譲渡ほか／73億1,500万円／特別清算

２．（株）ＥＶモーターズ・ジャパン／福岡県／商用ＥＶ車製造／56億8,500万円／民事再生法

３．世田谷商事（株）／東京都／靴販売／30億円／特別清算

４．（株）占部組／福岡県／店舗開発工事／29億5,200万円／破産

５．（株）ＫＧＨ整理会社／鳥取県／ホテル経営／28億2,000万円／特別清算