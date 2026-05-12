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自動車解説者でジャーナリストのGocarが、「【今あえて選びたい】アルファード一強時代に“旧型エルグランド”を推す理由｜400km走って再評価したV6ミニバン！｜試乗＆内装レビュー」を公開した。動画では、アルファード一強のミニバン市場において、あえて2010年式の「日産 エルグランド 350ハイウェイスター」をピックアップし、その魅力を再評価している。



自身も7人家族であるGocarは、多人数乗車における実用性を重視した。競合モデルであるアルファードのサードシート幅が104cmと意外に狭いことを指摘し、118cmの幅を持つエルグランドの居住性の高さを評価の軸に据えた。



動画内では、沖縄でレンタカーとして借りた8人乗りモデルを徹底レビュー。子育て世代の視点から、セカンドシートに巨大なセンターコンソールがないため後席へのアクセスが容易である点や、チャイルドシートを設置しても使い勝手が損なわれない点をメリットとして挙げた。また、トランクルームのハッチが「2歩下がってほぼ開く」と、狭いスペースでも開閉しやすい利便性を実演を交えて解説している。



試乗シーンでは、V6の3.5LエンジンとCVTの組み合わせによる走行性能を検証。車重2トンを感じさせない走りに「ぐいぐいと加速していく」と感嘆し、重心の低さからくるロールの少なさや安定したハンドリングを高く評価した。一方で、実燃費が6.6km/Lという厳しさや、先進安全装備がないという旧型ならではのマイナス面も率直に伝えている。



総括としてGocarは、中古市場で100万円前後から購入できる現状を踏まえ、リセールバリューを気にせず良い車に乗りたい層には「ある意味なかなか通な選択」だと断言。価格以上の価値を提供する旧型エルグランドを、賢いミニバン選びの新たな選択肢として提示している。