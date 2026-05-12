「お願い戻ってきて！」泣けば守ってもらえるわけじゃない…弱さを言い訳にした義母の末路【義母と花見には行きません Vol.10】
■これまでのあらすじ
義父から離婚を切り出された義母は大輝に泣きつくが、大輝からも突き放されることに。すると「咲良さんのせいね」と妻に手を上げた。妻が「善意につけこんで恥ずかしくないのか」と言い放つと、義母は「家族なんだから気遣うのは当たり前」と本音を口にして…。
義父から離婚を切り出された義母は大輝に泣きつくが、大輝からも突き放されることに。すると「咲良さんのせいね」と妻に手を上げた。妻が「善意につけこんで恥ずかしくないのか」と言い放つと、義母は「家族なんだから気遣うのは当たり前」と本音を口にして…。
「こうすればみんなが動いてくれるじゃない」
義母の口から出た本音は、周囲の人間への敬意がまったくありませんでした。
家族であっても、感謝の気持ちは持つべきです。「ありがとう」のひと言があれば、私も、義父も、義母との関係が違っていたかもしれません。
善意を消費される理不尽さを知ってしまった夫は、もう義母の味方にはならないでしょう。
家族とは、感謝とは、思いやりとはなんなのか、桜を見るたびに私たちは考えると思います。
※この漫画は実話を元に編集しています
ひとりになった義母は…
スーパーで働き始めたけれど、同僚ともうまくいかなくて怒られる日々。
どうしてこんなにみんな冷たいの…？
アプリ限定で義母のその後を公開中。
(ウーマンエキサイト編集部)