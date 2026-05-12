■これまでのあらすじ

義父から離婚を切り出された義母は大輝に泣きつくが、大輝からも突き放されることに。すると「咲良さんのせいね」と妻に手を上げた。妻が「善意につけこんで恥ずかしくないのか」と言い放つと、義母は「家族なんだから気遣うのは当たり前」と本音を口にして…。



「こうすればみんなが動いてくれるじゃない」義母の口から出た本音は、周囲の人間への敬意がまったくありませんでした。

家族なんだから何かをしてもらって当然。でも、自分は家族のために何もしない。そんなことだから、誰からも大事にされなくなるんじゃないでしょうか…。家族であっても、感謝の気持ちは持つべきです。「ありがとう」のひと言があれば、私も、義父も、義母との関係が違っていたかもしれません。善意を消費される理不尽さを知ってしまった夫は、もう義母の味方にはならないでしょう。家族とは、感謝とは、思いやりとはなんなのか、桜を見るたびに私たちは考えると思います。

※この漫画は実話を元に編集しています

ひとりになった義母は…スーパーで働き始めたけれど、同僚ともうまくいかなくて怒られる日々。どうしてこんなにみんな冷たいの…？アプリ限定で義母のその後を公開中。(ウーマンエキサイト編集部)