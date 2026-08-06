「たくさん食べてね？私の料理が嫌いなの？」義母の味が濃すぎて食べられない…夫に訴えても聞いてもらえない妻の限界

義母の料理が濃すぎると訴えても、夫には全然伝わらない…。妻がどれだけ娘を守ろうとしても、夫は義母の肩を持つばかりなのです。食べ残しも許されな…