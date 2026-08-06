ウーマンエキサイト
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妻「ちょっと子ども見ててくれる？」夫「ちょっと立て込んでる」ってスマホ見てるだけでしょ!? 家事育児にノータッチで上から目線の夫を見過ごせなくなった理由
夕飯が遅れると文句は言うけど、自分では何もしない夫・哲司さん。調べることと得意げになることだけは一人前、というのがちょっともどかしいですよね…
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「仕事して帰ってきたのに一言目がそれ？」夫がワンオペ育児の妻に冷たく一言…夫を頼ることをやめた妻にさらなる悲劇!?
毎日ワンオペで奮闘しているのに、夫に話しかけても相槌すらなし。これは亜美さんのストレスが溜まるのも当然ですよね…。「もう少し話を聞いてくれて…
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食べないといったポテチを彼女から奪って独り占め…空になった袋だけ返すその心理は!?【あなたが理解できません Vol.13】
(スズ)…
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「奥さんを大切にしないあなたのほうがダサい。二度と関わるな、ストーカー！」独身偽装男に喝【初めての彼氏は既婚者でした Vol.73】
(尾持トモ)…
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夫をパパにしてあげられなかった…辛い気持ちを抱えながらも気丈に振る舞う妻【母親ならすべてを許さないとダメですか？ Vol.48】
(エェコ)…
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「可哀想な妹を演じたいんでしょ？」姉の幸せを奪い続ける女…両家の顔合わせにまで現れた従妹の恐ろしい正体
良い妹を完璧に演じながら、じわじわと姉の居場所を奪っていく妹。悪意があるのか天然なのか、それすら分からないのがまた怖いところです…。職場の同…
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証拠がないのをいいことに余裕の態度…真犯人をあばく方法は？【お宅のお子さんが万引きしました Vol.121】
(ますまゆ)…
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「プレゼンより母親であることを優先すべき」約束を破ってゴルフに行く無責任夫に妻激怒！【夏休みの預け先がないっ！ Vol.5】
■これまでのあらすじ仕事ぶりを認められ、プロジェクトリーダーを打診された妻。忙しくなるので改めて夫に夏休みの協力を頼むが「母親ならちゃんとや…
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「そういうのやめて？」夫が突然豹変…！ 優しくて完璧な夫に異変？ 妻が気づいた夫の本当の顔とは
家事も育児もスキンケアまで完璧にこなす夫…正直、羨ましいくらいの結婚生活ですよね。でも、ある美容インフルエンサーの話が出た瞬間に、夫の態度が…
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八つ当たりのように暴言を吐き続ける独身偽装男。二人は冷静にその場を立ち去ろうとしたが…！【初めての彼氏は既婚者でした Vol.72】
(尾持トモ)…
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お腹の子に会えなかった…悲しみとショックで何も覚えていない妻の隣に夫はいなかった【母親ならすべてを許さないとダメですか？ Vol.47】
(エェコ)…
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「お菓子は添加物ばっかり」無口な人だと思ってたのに陰謀論をしゃべり倒す彼にドン引き…【あなたが理解できません Vol.12】
(スズ)…
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「育休中でしょ？手伝って！」嫁を好き勝手使う義母のお願いを断りたい！ 頼みの綱の夫はまさかの無関心!? 自体は最悪の結末に…
お義母さん、育休中の嫁がどれだけ大変か、ちょっと想像してほしいですよね…。ホームページ作成を頼まれて断りきれなかった妻。でも義母のお願いはそ…
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「どうして私と弟が同額なの!?」最期を看取れなかった義姉の怒り…義母が唯一遺した1通の手紙とは【わがまま義姉に届いた遺言状 第12話】
■これまでのあらすじ義姉の寂しい気持ちを埋めたいと願う義母。「あなたが心配」と声をかけるが、その言葉を聞き入れることなく「ウソ」だと否定する…
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「なんて子」娘に罪をなすりつけた…!? 真犯人の行動に絶句【お宅のお子さんが万引きしました Vol.120】
(ますまゆ)…
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「自転車借りたよ〜！」って勝手に!? ママ友の常識が理解できない！ 次に貸してと言ってきたのは…
子どものものを無断で使うだけでなく、家に上がり込んでぬいぐるみを汚しても謝罪なし…椿さん、かなり独特の感覚をお持ちのようです。同じマンション…
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エコー写真を夫に見せてあげようと思っていたのに…いつもより長い検診、そして悲劇の足音が【母親ならすべてを許さないとダメですか？ Vol.46】
(エェコ)…
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「俺は離婚したかったから、お前を利用していただけ！」と暴言を吐く独身偽装男。心の傷をえぐる言葉に立ちすくんでいると…！【初めての彼氏は既婚者でした Vol.71】
(尾持トモ)…
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「集中したいからしゃべらないで！」助手席の彼女を無視して陰謀論に夢中…付き合ってる意味ある？【あなたが理解できません Vol.11】
(スズ)…
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「たくさん食べてね？私の料理が嫌いなの？」義母の味が濃すぎて食べられない…夫に訴えても聞いてもらえない妻の限界
義母の料理が濃すぎると訴えても、夫には全然伝わらない…。妻がどれだけ娘を守ろうとしても、夫は義母の肩を持つばかりなのです。食べ残しも許されな…