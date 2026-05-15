この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

包丁いらずで「一番美味い！」味の素と塩でいつもの卵かけご飯がプロの味に

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が「【大喧嘩回】バズった激旨TKGアレンジをブチギレ氏原がレビューしてみた」を公開した。偏食で知られる氏原が、マンネリ化しやすい卵かけご飯の様々なアレンジレシピをレビューし、一番美味しい食べ方を探求する動画となっている。



動画前半では、洗顔泡立て器を使って卵白をメレンゲ状にするアレンジに挑戦した。サカモトは「ちょっとした気持ち悪さがない」と語り、フワフワの食感を楽しむ二人だったが、中盤に登場した焼肉のタレを使ったアレンジでは「卵が甘い系の部分は担ってる気がする」と、甘さが際立つ味付けに難色を示した。さらにポン酢を使ったアレンジでも「さっぱり過ぎる」と評価が分かれる展開となった。



終盤、「塩卵かけご飯」を実践した。ご飯に卵白、海苔、ごま油、小ねぎ、卵黄、味の素を混ぜ合わせ、最後に卵黄と塩を乗せるだけのシンプルな構成だ。実食した二人は「一番美味い！」と大絶賛し、サカモトは「原点でアレンジしてるから」とその魅力を表現し、「一番レベル高いと思ったね」と高く評価した。また、食事の合間にはサカモトの服のセンスやアイデンティティを氏原が容赦なくいじる軽快なトークも展開され、動画を盛り上げている。



いつもの卵かけご飯も、調味料や調理の工夫次第で全く異なる味わいへと変化する。忙しい朝や小腹が空いた時に、特別な材料を使わずに作れる絶品アレンジを試してみてはいかがだろうか。



【塩卵かけご飯レシピ】

［材料］

・ご飯 1膳分

・海苔

・卵 1個

・味の素 4振り

・ごま油 小さじ1

・小ねぎ

・塩（煎った焼き塩） 2つまみ



［作り方］

1. ご飯に卵白、海苔、ごま油を小さじ1 、小ねぎを加える。

2. 中央に卵黄を乗せ、味の素を4振り、塩を2つまみ振りかけ、混ぜ合わせて完成。