この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【VALORANT】見た目が可愛い上に「当て感も良くなる」お花クロスヘア導入法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「鍋ログちゃんねる。」が「【VALORANT】「うみんぐ」さんのお花クロスヘアの作り方」を公開した。人気FPSゲーム「VALORANT」において、ぶいすぽっ！所属のVTuberの夜乃くろむ（うみんぐ）氏が大会で使用していた、見た目が可愛らしく実用性も高い「お花クロスヘア」の導入手順を簡潔に解説している。



コンペティティブマッチなどでも見かけることが多いお花クロスヘアは、「見た目が可愛い上に当て感も良くなる」とプレイヤーの間で注目を集めている。しかし、自力での作成や設定方法が分からないという声も少なくない。



動画では、概要欄に用意されたクロスヘアのプロファイルコードを用いた簡単なインポート手順を紹介している。まず、設定画面からクロスヘアのタブを開き、「プロファイルコードのインポート」のアイコンをクリックする。次に、表示された入力画面にコードを貼り付けて「インポート」を押し、最後に「OK」を選択するだけで、誰でも簡単にお花の形状をしたクロスヘアを追加できる。



さらに、インポートした直後の状態では、名前が自動的に「インポートされたプロファイル（追番）」となってしまう。そのため、「適宜プロファイル名を変更する」という見落としがちなポイントも丁寧に解説されている。プロファイル名の変更ボタンから、「うみんぐ」など自身で分かりやすい名前に編集しておくことで、複数のクロスヘアを設定していても後から管理が格段にラクになるという。



可愛いだけでなく、エイムの向上も期待できるお花クロスヘア。プロファイルコードを使った簡単な設定手順を取り入れることで、いつもとは違う新鮮な気分でゲームプレイを楽しむきっかけとなるだろう。