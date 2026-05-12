2026年5月11日（月）、宝島社からサンリオキャラクターズのムック『Sanrio characters ひみつのアクセサリーBOOK』が登場しました！

（写真）「サンリオひみつのアクセサリー」5点開封レビュー♪

コンビニや書店で買える、サンリオキャラクターズのアクセサリーやチャーム付きブックを、実際に筆者が5点購入。何が出たのか、アクセサリーのデザインやサイズ感などを詳しくレビューします。

【サンリオ新作】コンビニでも買える！『Sanrio characters ひみつのアクセサリーBOOK』を徹底レビュー

大人気のサンリオのアクセサリームックが登場！

ブックのデザインもかわいい！

2026年2月にも、宝島社からサンリオのチャーム付きムックが発売され、大人気で入手困難になっていました。

今回の『Sanrio characters ひみつのアクセサリーBOOK』も、宝島社公式オンラインショップ「宝島チャンネル」では予約分が完売するほどの人気ぶり。5月11日時点では在庫が復活し、再び購入できるようになっています。

■アクセサリーのラインナップは全14種類！

・ハートチャーム（ハローキティ）

・ハートチャーム（シナモロール）

・ラウンドチャーム （シナモロール）

・ラウンドチャーム （クロミ）

・スターチャーム（マイメロディ）

・キーチャーム（マイメロディ）

・キーチャーム（ハローキティ／ゴールド）

・キーチャーム（クロミ）

・キーチャーム（ハローキティ／ピンク）

・ヘアクリップ（クロミ）

・ヘアクリップ（ハローキティ）

・ヘアクリップ（マイメロディ）

・イヤリング（シナモロール）

・イヤリング（クロミ）

アイスやキャンディなど、キュートなモチーフを組み合わせたアクセサリーがラインナップ。登場しているキャラクターは、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロールと、サンリオでも特に人気の高い顔ぶれです。

どれが入っているかは、開けてからのお楽しみのブラインド仕様。何が出るかわからないドキドキ感も、このムックの魅力です。

実際に5点購入！開封レビュー

今回筆者は、近隣のコンビニを何軒か回ってみたものの見つけることができず、書店で購入しました。

今回は、同じボックスの中から5点をチョイス。筆者のお目当ては「ハートチャーム（ハローキティ）」と「ハートチャーム（シナモロール）」です。ハートチャームのデザインにひと目惚れしたことに加え、キティちゃんもシナモロールも大好きなので、なんとか引き当てたいところ。

さらに、マイメロディも推しなので、スターチャームかキーチャームも出てくれたらうれしい……！という気持ちで開封スタートです♪

■【開封結果】チャームのデザインやサイズは？

なんと、狙っていたハートチャーム2種類をどちらもコンプリート！

今回は、特にイチオシだったハートチャームについて詳しくご紹介します。

ハートチャームのサイズは、全長約11cm。ゴールドのハート形のカラビナに、キティちゃんまたはシナモンのアクリルチャーム、さらにアイス・チョコレート・クッキーのチャームが組み合わされた、ボリューム感たっぷりのデザインです。

それぞれ配色も異なっていて、同じハートチャームでも印象が大きく違うのが魅力。

キティちゃんのアクリルチャームは、キャンディからひょっこり顔をのぞかせているデザイン。さらに、キティちゃんの頭の上にはタイニーチャムも登場しているのが、ファンとしてはうれしいポイントです！

シナモンは、キュートなマリンルックで登場。自分よりも大きなアイスクリームを持っている姿がなんとも愛らしく、思わず見入ってしまうかわいさでした。

アイスやスウィーツのチャームは立体仕様になっていて、パステルカラーの色合いもとってもキュート。カラフルで存在感があり、全体としてかなり豪華な印象です。

しかも、チョコやクッキーが“かじりかけ”になっているのも細かな推しポイント。遊び心があって、見れば見るほどかわいい仕上がりでした。

バッグに付けるとアクセントになっておすすめです。

続いて残りの3個も開けてみたところ、欲しかったマイメロディも無事ゲット！お目当てを引けただけでなく、被りもなしという、かなりバランスのいいラインナップで、神引きと言っていいほどの戦績になりました。

なお、ほかに出会えた3種類のアクセサリーについては、フォトギャラリー内で詳しくご紹介しています。

＊

『Sanrio characters ひみつのアクセサリーBOOK』は、開封のワクワク感はもちろん、スウィーツモチーフやパステルカラー、どこか平成女児感のあるデザインまでたまらない、乙女心をくすぐるムックでした。

サンリオファンの方はもちろん、平成女児グッズを集めている方にもおすすめです。

気になる方は、コンビニや書店でぜひチェックしてみてくださいね♪

■書籍情報

『Sanrio characters ひみつのアクセサリーBOOK』

発売日：2026年5月11日（月）

価格：799円（税込）