「タイル降ってきて、うわー！」ビル外壁崩れ標識の柱がタクシー直撃　中ぐちゃぐちゃ、ガラス散乱　運転手「よく生きてたなと」　大阪市

大阪市で10日、4階建ての商業ビルの外壁が崩れ、その影響で標識の柱が倒れて客を乗せていたタクシーを直撃した。タクシーの運転手も乗客の女性もけがはなかったが、ビルは老朽化対策を行おうとしていたところだったという。

運転手「何が起きたか分からなかった」

カメラが捉えたのは標識の柱がめり込み、フロントガラスが粉々に割れたタクシーだ。

近くには、がれきが散乱している。

当時、客を乗せて走っていたというタクシーに起きたのは、まさかの出来事だった。

被害に遭ったタクシーの運転手は「ガンガンガン、バラバラバラ、ドカンガンガンと、何が起きたか分からなかった。ものすごい音だった」と話す。

老朽化対策予定していたビルで

10日午後9時半頃、大阪市で4階建ての商業ビルの外壁が崩れた。

その影響で近くの標識の柱が倒れ、タクシーを直撃した。

被害に遭ったタクシーの運転手は「（高速の入り口に）入った途端、バラバラバラとタイルが降ってきて、うわー！と言いながら前に行ったらポールが倒れてきた。突然のことでびっくりしています。よく生きてたなと。中はぐちゃぐちゃだし、運転席はガラスだらけ」と興奮気味に話していた。

警察によると、タクシーの運転手は足の痛みを訴えているが、けがはないと判断。乗客の女性にも、けがはなかった。

外壁が崩れたビルは老朽化対策を行おうとしていたところだったという。

（「イット！」5月11日放送より）