ベッツは4月5日の走塁で右脇腹を痛めて交代し、翌6日にIL入り

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間12日・ロサンゼルス）

ドジャースは11日（日本時間12日）、ムーキー・ベッツ内野手を負傷者リスト（IL）から復帰させたと発表した。待望のカムバックの裏で、アレックス・フリーランド内野手が3Aオクラホマシティに降格。「もったいないな……」「スイッチヒッター＋守備巧者のフリーランドが落ちるのは意外でしたね」と嘆くファンも続出した。

今季8試合で打率.179、2本塁打、7打点、OPS.710のベッツは、4月4日（同5日）のナショナルズ戦で、初回の走塁中に右脇腹を痛めて途中交代。翌5日（同6日）にIL入りしていた。今月8、9日に傘下3Aオクラホマシティの試合に出場し、この日復帰となった。

ベッツの復帰にあたり、フリーランド、キム・ヘソン内野手、サンティアゴ・エスピナル内野手が入れ替え候補とされていたが、フリーランドに決定。今季は33試合で打率.235、2本塁打、8打点、OPS.646だった。

ファンは「今回はこういう決着か……フリーランド少し気の毒やけどなぁ」「フリーランド降ろしてエスピナル残す理由は……？」「一番妥当かなぁ」「寂しいけど仕方ない ベッツ、おかえり」「このままトレードの可能性全然あるな」「打撃を磨いて戻って来い」「マイナーで力つけるんやで」「今年必ずチャンスは来る」などの声を上げた。（Full-Count編集部）