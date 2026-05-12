この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【全身】強くしなやかな筋肉を作り柔軟性もUP！美筋を作るモビリティストレッチ」を公開しました。この動画では、強くしなやかな筋肉を作り、柔軟性を向上させることを目的とした「モビリティストレッチ」を紹介しています。

プログラムは、股関節の可動域を広げるストレッチから始まります。のが氏は、この動きが骨盤の安定性を高め、筋肉の左右バランスを調整するのに役立つと説明しています。続いて、四つん這いの姿勢から肩を交互に入れる「ショルダーロール」を行い、胸や肩周りの柔軟性を高めます。リズミカルに股関節を動かす「90/90トランジション」では、背筋を伸ばしたまま行うことがポイントです。

中盤では、背骨を円を描くように大きく動かす「キャットカウサークル」や、片膝立ちで上半身をねじる「ハーフニーリングウィンドミル」など、体幹と柔軟性を同時に鍛えるエクササイズが続きます。のが氏は、これらの動きを通じて、胸椎の回旋を促し、肩や背中の可動域を広げる効果が期待できると解説しています。終盤には、股関節と背骨の柔軟性をさらに高める動きも取り入れられ、全身がバランスよく整えられていきます。

のが氏は、一連のストレッチを続けることで、強くしなやかな筋肉の土台が作られると説明しています。日々のトレーニングにモビリティストレッチを取り入れ、機能的で美しい身体を目指してみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:11

股関節の柔軟性を高めるストレッチ
01:49

リズミカルに股関節を動かす「90/90トランジション」
04:19

背骨を大きく動かす「キャットカウサークル」
05:59

胸椎の回旋を促す「ハーフニーリングウィンドミル」

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8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。
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