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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【全身】強くしなやかな筋肉を作り柔軟性もUP！美筋を作るモビリティストレッチ」を公開しました。この動画では、強くしなやかな筋肉を作り、柔軟性を向上させることを目的とした「モビリティストレッチ」を紹介しています。



プログラムは、股関節の可動域を広げるストレッチから始まります。のが氏は、この動きが骨盤の安定性を高め、筋肉の左右バランスを調整するのに役立つと説明しています。続いて、四つん這いの姿勢から肩を交互に入れる「ショルダーロール」を行い、胸や肩周りの柔軟性を高めます。リズミカルに股関節を動かす「90/90トランジション」では、背筋を伸ばしたまま行うことがポイントです。



中盤では、背骨を円を描くように大きく動かす「キャットカウサークル」や、片膝立ちで上半身をねじる「ハーフニーリングウィンドミル」など、体幹と柔軟性を同時に鍛えるエクササイズが続きます。のが氏は、これらの動きを通じて、胸椎の回旋を促し、肩や背中の可動域を広げる効果が期待できると解説しています。終盤には、股関節と背骨の柔軟性をさらに高める動きも取り入れられ、全身がバランスよく整えられていきます。



のが氏は、一連のストレッチを続けることで、強くしなやかな筋肉の土台が作られると説明しています。日々のトレーニングにモビリティストレッチを取り入れ、機能的で美しい身体を目指してみてはいかがでしょうか。