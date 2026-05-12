コレなら派手すぎなくていいかも！【40・50代】に猛プッシュしたい！「極細ハイライト」

髪色で遊びたいけれど、派手に見えるのは避けたい。そんな人におすすめしたいのが、髪全体へ繊細な筋を入れる極細ハイライト。自然な明るさを引き出しつつ、気になる白髪まで上品になじませてくれます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40・50代の大人女性におすすめの極細ハイライトヘアをご紹介します。

まろやかブラウンのワンレンボブ

まろやかなくすみブラウンをベースに、極細のベージュ系ハイライトを全体へ散りばめたスタイルです。プツッと切り揃えたワンレングスのボブにほんのりとしたくびれを作り、そこにハイライトの明るさが加わることで、全体が重くなりすぎず、明るい印象に。派手さを抑えながらも今っぽさ漂うスタイルです。

地毛を活かした艶やかなミディアムレイヤー

ベースはそのまま活かしつつ、全体にハイライトを織り交ぜて、艶やかなグレージュを表現したスタイル。生え際を中心に細かな筋を入れることで、白髪が自然にぼかされて目立ちにくくなります。トップはふんわりと揺らし、ベースはくびれさせて外ハネに整えれば、毛束感とハイライトの相乗効果で、立体感のあるシルエットが完成。

やわらかなミディアムウェーブで、白髪を味方に

柔らかなブラウンのミディアムヘアに、極細のハイライトを施し、肩上からゆるく巻いたスタイル。細かく入れた明るい筋は白髪とも自然に混ざり合うため、白髪そのものをハイライトの一部に見せることもできそうです。華やかな空気感や可愛らしさを求める人にぴったりなスタイルです。

派手さを抑えたヌーディーベージュのセミロング

派手さを抑えるなら、サラサラなストレートヘアも選択肢のひとつ。こちらのスタイルは毛先に厚みを残すことで、清潔感と上質な艶をキープ。ヌーディーベージュと極細ハイライトを合わせた抜け感のあるデザインですが、明るすぎない絶妙なトーンに調整されているので、仕事柄あまり髪を明るくできない人にもオススメです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaito_osaka.design様、@katayu1204様、@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。