【ワイヤレスゲーミングコントローラー「QZT-X1-01」】 販売中 価格：7,580円

LivelyLifeライブリーライフは、ワイヤレスゲーミングコントローラー「QZT-X1-01」の販売を開始した。価格は7,580円。

「QZT-X1-01」は、ボイスチャット、RGBライティング、背面マクロ、連射機能、ジャイロ操作など、ハイエンド級の機能を1台に凝縮しながら、7,580円という価格を実現したコストパフォーマンスモデル。Nintendo Switch 2はもちろん、Nintendo Switch、PC、スマートフォン、タブレットにも対応する。

「QZT-X1-01」特長

Switch 2世代に最適化したボイスチャット対応「Cボタン」＆イヤホンジャックを搭載

「QZT-X1-01」は、Switch 2世代のゲーム体験をさらに快適にするため、音声チャットに対応した「Cボタン」を搭載。さらに、イヤホン・ヘッドセット接続対応の3.5mmオーディオジャックを備え、オンライン対戦や協力プレイ時のコミュニケーションをスムーズに行なえる。

連射＆背面マクロ機能

本製品は、手動・自動の2種類の連射モードを搭載。さらに、連射速度は3段階で調整できるため、シューティングやアクション、格闘ゲームなど、ジャンルに合わせた最適な操作が可能だ。また、背面にはGL・GRのマクロボタンを配置。複雑な操作やコンボもワンタッチで実行でき、競技性の高いゲームでも優位に立てる。

RGBライティング搭載

本製品は、スティックライトを搭載。3種類の発光モード、9色カラー切替、4段階の明るさ調整に対応し、プレイ環境や気分に合わせて自由にカスタマイズできる。

振動・ジャイロ・瞬間復帰。プレイ体験を底上げ

左右デュアルモーターによる振動機能は、4段階の強度調整に対応。レースゲームの路面感覚やアクションゲームの衝撃をリアルに再現する。さらに6軸ジャイロセンサーを搭載し、直感的な操作も可能。Switch 2本体の瞬間復帰にも対応しているため、スムーズに再開できる。

長時間プレイでも疲れにくい設計

1000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、長時間プレイに対応。また、人間工学に基づいたグリップ形状と、滑りにくい粒状テクスチャ加工により、長時間使用でも快適な握り心地を実現する。

背面ボタンマクロプログラミング機能

本製品の背面には、GLとGRボタンがあり、一つのプログラムに最大16個のボタンの連続操作を自由に設定できる。他のボタンをコピーして、複数のボタンの機能を同時に設定することも可能。アクションゲーム、ミニゲームなどの様々なゲームに必須の技「コンボ技」をストレスフリーで楽に放てる。

製品仕様など