モデルやタレントとして活躍する佐藤栞里が、屋外音楽フェスを満喫するプライベートショットを披露し話題になっている。

佐藤は９日までに自身のインスタグラムを更新し「ＪＡＰＡＮ ＪＡＭ ２０２６ ＶＩＶＡ ＬＡ ＲＯＣＫ ２０２６ 今年もこの季節がやってきた！大好きなフェスの季節がやってきた！」と書き出すと、芝生の上に寝転び、白Ｔシャツ×サングラス姿で満面の笑みを見せるショットや、グレーのチェックシャツ×緑色のキャップ姿で、ロックバンド「１０−ＦＥＥＴ」のフェイスタオルを掲げる姿などをアップ。

「いつもは少し照れくさくても ここでは全力で空に向かって手を掲げたり 届くといいなと大きな声でお返事してみたり ステージ横のビジョンに映る、顔を真っ赤にしながら楽しむみなさんの 好きだ！いますごく幸せだ！が溢れたきらっきらの表情にもぐっときて なんだよこの遊び場最高かよと何度も何度も噛み締めました もちろんご飯だって美味しいし翌日の筋肉痛はむしろご褒美で フェスがまた、大好きになりました」とフェスへの愛をつづり、「いつかまたあの空の下で音楽を楽しんで最高を更新できますように！」と願いを込めて記した。そして最後に、「お前らあほやなあの言葉がこんなに嬉しいなんてね ああ、わたしあほでよかったなあ」とつづって投稿を締めた。

この投稿にはファンから「栞里ちゃんが好きなことをできていることが私も幸せ！」「はあああなんでこんなに可愛いのですか」「もう、なんて可愛いの」「えぇ？！！同じ空間にしおりちゃん降臨してたんだ めちゃめちゃ嬉しい！」「栞里ちゃんの笑顔素敵」「かわいすぎるううう 幸せそうなしーちゃんの笑顔を見てるとフェスに行きたくなります！」などのコメントが寄せられている。