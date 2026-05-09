3.7万「いいね」を獲得しているのは、猫ちゃんに「子猫のときによくやっていたことを試してみた」ときの様子。投稿には、視聴者から「思わず触りたくなっちゃいます」「めちゃくちゃ可愛すぎてズキュンキュンです」「瞬殺の可愛さ」と称賛のコメントが寄せられています。

【動画：『子猫のときの遊び』を『大きくなった猫』に試してみた結果…たまらなく可愛い反応】

赤ちゃん猫の遊びとは？

Instagramアカウント「フォレ」に投稿されたのは、ブリティッシュショートヘア（毛色：ゴールデン）のフォレくんが飼い主さんと遊んでいるときの様子。この日の飼い主さんは、「フォレくんが赤ちゃんだった頃の遊び」を今でもやるのか試したくなったようです。

赤ちゃん時代にやっていたのは、飼い主さんがおなかを素早くなでてから手をパッと離すとフォレくんが「バンザイ」するというもの。試しにおなかをなでてみると、フォレくんはからだを丸めて飼い主さんの手に顔を近づけたそう。

思わず「バンザイ！」

そして飼い主さんが勢いよくパッと手を離すと、フォレくんはつられるように丸めていたからだを広げて大きな「バンザイ！」を披露したといいます。手足をめいっぱい広げた「バンザイ」は、まさに赤ちゃんのときにやっていたポーズだったそうですよ。

その後、何度か試してみると、フォレくんはその度にきれいな「バンザイ！」を披露してくれたのだとか。赤ちゃんの頃を思い出したのか、本能的なものなのか…。大きくなっても赤ちゃんの遊びに夢中になってしまうフォレくんでした。

なでさせてくれないときも

フォレくんは気分屋さんなのか、お腹なでなでを喜ぶときもあれば、前足で丁重に「お断り」をしてなでさせてくれないときもあるそう。眠いときは触ってほしくないなど、そのときの気分によるのでしょうか。

とはいえ、フォレくんは仰向けに転がっていることや寝ていることが多いのだそうです。ふわふわもふもふのおなかが丸見えになっていたら、飼い主さんもなでたくなるはず。また気が向いたら、可愛い「バンザイ！」を見せてくださいね。

投稿には、視聴者から「すごい万歳してる」「フォレちゃんのバンザーイ！可愛い」などのコメントも届いていました。赤ちゃんじゃなくても可愛いことには違いありませんね。

Instagramアカウント「フォレ」には、フォレくんがのびのび暮らしている様子がたくさん投稿されていますよ。もふもふのおなかを堪能できますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「フォレ」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。