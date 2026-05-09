女性軽視の実家、子宮の病気、妊娠出産の葛藤。「女であること」に苦しみを感じてきた著者が、自分と向き合うまでを描いた実録コミックエッセイ【書評】

女性軽視の実家、子宮の病気、妊娠出産の葛藤。「女であること」に苦しみを感じてきた著者が、自分と向き合うまでを描いた実録コミックエッセイ【書評】