女性軽視の実家、子宮の病気、妊娠出産の葛藤。「女であること」に苦しみを感じてきた著者が、自分と向き合うまでを描いた実録コミックエッセイ【書評】
【漫画】本編を読む
『女だからこんなにつらいの？ 家族も子宮も捨てたかった私が幸せになるまで』（砂田うるが/KADOKAWA）は、女性として生きることに強い苦しみを抱えてきた著者・砂田うるが氏が、自身の半生を振り返りながら「自分を取り戻すまで」を描いた実録コミックエッセイである。
物語は、女性を軽視する家で、祖父や父親、兄から抑圧を受ける家庭で育った主人公・うるがの幼少期から始まる。女性であることそのものが理不尽な扱いの理由となる日常の中で「女だからつらいのか」という疑問が彼女の中に深く刻まれていく。
本作が描き出すのは「女性であること」に伴う多層の苦しさだ。家庭内にあるジェンダー差別、社会的な役割の押し付け、そして身体的な負担。それらが複雑に絡み合い、うるがの人生を規定していく。成人して自立したはずであるにもかかわらず、人との出会いや関係の中で苦しみは再び発露し、無力感に苛まれる姿が痛々しく描かれる。
しかし「女性であること」を否定するところから始まった物語は、やがて「自分自身をどう受け入れるか」という問いへと変化していく。「母になること」や「女性らしさ」といった社会的な期待に違和感を抱きながらも、うるがが少しずつ人生を取り戻していく過程が見どころだ。
性別や役割に縛られず、自分自身の人生をどう引き受けるのか。本作は過酷な体験を描きながらも、最終的には自分の人生を選び直すという希望へと着地する。痛みの中から立ち上がる姿に勇気をもらえる作品だ。
文＝七井レコア