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買う前に絶対見て！1ヶ月酷使して判明したRakuten WiFi Pocket 5Gの「致命的な弱点」と驚異の性能

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通信費見直しアドバイザーの本間輝明が「本音レビュー Rakuten WiFi Pocket 5Gを正直舐めてました。1ヵ月使ってわかった衝撃の事実」を公開した。楽天モバイルのルーター「Rakuten WiFi Pocket 5G」を1ヶ月間徹底的に使い込み、当初の評価を大きく裏切る致命的な弱点と、驚くべきメリットを明かしている。



本間氏が第一の弱点として挙げたのは「バッテリー持ち」だ。公式仕様では5GHz帯で約9時間となっているが、実際の検証では「たったの5時間」で電源が落ちる結果に。2.4GHz帯に変更しても7時間にとどまり、「1日外出するならモバイルバッテリーは必須」と指摘した。さらに、通信中の発熱も懸念材料として挙げられた。5GHz帯で稼働させると、本体背面が43度まで上昇し「少し熱すぎるレベル」になったという。本間氏は、バッテリー消費と発熱の両方を抑えるため、外出先では2.4GHz帯で運用することを推奨している。



一方で、基本性能の高さについては「私の期待を遥かに超えてきた」と絶賛。岐阜県の5G基地局付近での実測では「600Mbps」という光回線並みの凄まじい速度を叩き出し、端末の処理能力の高さを証明した。また、電波が届きにくい大型ショッピングセンターの奥まった場所でも、圏外になることなく通信を維持し、ルーターとしての底力を見せつけた。



最後に本間氏は、自宅で固定回線代わりに使用する際の注意点を解説。2階建ての家で階をまたいで使用すると、障害物に弱い5GHz帯の電波が途切れ、意図せずスマートフォンのモバイル通信を大量消費してしまう「落とし穴」があると警告した。ルーターの特性を正確に理解し、用途に応じて設定を最適化することで、デバイスの高いポテンシャルを存分に引き出せると結論づけている。